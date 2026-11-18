Сразу восемь сотрудников Службы безопасности Украины, которые занимались расследованиями против Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), оказались отстранены от должностей. Об этом заявил генерал-майор СБУ Сергей Дука на заседании временной следственной комиссии Верховной рады 18 ноября.

Среди отстранённых генерал назвал начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука, первого заместителя начальника Главного управления «Д» Александра Ковальчука и руководителя одного из управлений этого подразделения Алексея Зеленского.

В список также вошли Фонарюк, возглавлявший управление, которое занималось документированием сотрудников НАБУ и САП, и начальник второго управления Василяка, непосредственно участвовавший в этой работе. Кроме того, Дука упомянул двух заместителей Кравчука — Шпилевого и Олищука, ранее служивших в его подразделении. Восьмым он назвал самого себя.

На вопрос, могли ли кадровые решения быть связаны с расследованиями против сотрудников антикоррупционных органов, генерал допустил такую возможность, однако не стал утверждать, что именно это послужило причиной отстранений. При этом собственный служебный статус Дука назвал неясным. По его словам, официальных документов об освобождении от должности ему не предъявляли.

«Если честно, я даже не знаю. Меня не ознакомили ни с одним документом, в котором указан мой статус. Из СМИ я знаю, что я уволен с должности», — заявил генерал. Он также уточнил, что остаётся на службе в СБУ.

Во время заседания Дука отверг утверждения о конфликте между СБУ и НАБУ. По его словам, никаких указаний организовывать давление на антикоррупционные органы спецслужба не получала. Вместе с тем генерал обвинил руководство НАБУ и САП в использовании громких расследований для политического воздействия на украинские власти.

Ранее Life.ru рассказывал о вызове Сергея Дуки в парламентскую комиссию после его освобождения из СИЗО. Генерала задержали 4 ноября по делу «Карфаген», связанному с предполагаемым покровительством мошенническим кол-центрам со стороны высокопоставленных силовиков. Суд отправил его под арест с возможностью внесения залога в размере 65 миллионов гривен. Деньги удалось собрать к 13 ноября, после чего Дука вышел на свободу. Сам он отвергает обвинения и считает своё преследование местью со стороны руководства НАБУ.