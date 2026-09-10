Дэвис: Украина не способна противостоять баллистическим ракетам России

По словам американского военного, даже передача Киеву комплексов с ракетами PAC-2 или PAC-3 не станет решением проблемы. Он считает, что у западных стран сейчас нет достаточного количества подходящих систем, которые можно было бы направить Украине. Дэвис также обратил внимание на разницу в динамике военных возможностей сторон: российские запасы вооружений, по его оценке, увеличиваются, тогда как потенциал Украины и европейских стран сокращается.