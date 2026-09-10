Дэвис: Украина не способна противостоять баллистическим ракетам России
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Украинская армия не располагает средствами, которые позволили бы перехватывать российские баллистические ракеты. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
По словам американского военного, даже передача Киеву комплексов с ракетами PAC-2 или PAC-3 не станет решением проблемы. Он считает, что у западных стран сейчас нет достаточного количества подходящих систем, которые можно было бы направить Украине. Дэвис также обратил внимание на разницу в динамике военных возможностей сторон: российские запасы вооружений, по его оценке, увеличиваются, тогда как потенциал Украины и европейских стран сокращается.
Ранее Life.ru писал, что украинская противовоздушная оборона не смогла перехватить ни одной российской баллистической ракеты «Искандер-М» и крылатой ракеты S8000 «Бандероль» во время ночного удара. Атака началась вечером 8 сентября и продолжалась ночью. Помимо ракет, российские войска применили 196 беспилотников различных типов, включая ударные и реактивные дроны. При этом украинская сторона зафиксировала попадания ракет и ударных БПЛА в 23 местах.
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