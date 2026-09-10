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Опубликовано 9 сентября, 23:49

Зеленский анонсировал новый визит Уиткоффа и Кушнера в Киев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер вновь приедут на Украину для продолжения переговоров. Об этом главарь киевского руководства Владимир Зеленский сообщил в беседе с La Stampa. Дату поездки он не назвал.

«Стив и Джаред вернутся: важно, чтобы не было длительных пауз», — сказал экс-комик.

Он также рассказал о подготовке предыдущего визита. Украинские спецслужбы были готовы обеспечить безопасность американской делегации, однако её представители решили добираться поездом. Эта поездка в Киев стала для переговорщиков первой, тогда как Москву они посещали неоднократно.

Перед прибытием на Украину Уиткофф и Кушнер 5 сентября встретились с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле. Беседа продолжалась около трёх часов. По словам помощника президента Юрия Ушакова, глава государства подчеркнул необходимость устранить первопричины конфликта.

На следующий день представители Вашингтона приехали в Киев. Переговоры прошли в несколько этапов, к одному из которых подключились представители Великобритании, Франции и Германии.

Трамп заявил о возможной трёхсторонней встрече с Путиным и Зеленским
Трамп заявил о возможной трёхсторонней встрече с Путиным и Зеленским

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия планирует в обозримой перспективе возобновить трёхсторонние переговоры с США и Украиной. При этом представитель Кремля не подтвердил возможность скорого согласования дорожной карты урегулирования конфликта. По его словам, Москва продолжает поддерживать контакты с американскими представителями.

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Виталий Приходько
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