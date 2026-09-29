Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Россия пытается ослабить единство европейских стран в вопросе поддержки Украины, вызвало критику со стороны подполковника ВС США в отставке Дэниэла Дэвиса. Свою позицию военный изложил в соцсети X.

«Подобные высказывания высокопоставленных чиновников ЕС сводят меня с ума! При этом они полностью игнорируют факт, что уже почти пять лет поставляют Киеву смертоносное оружие и подталкивают его к тому, чтобы всё чаще наносить удары по России», — отметил Дэвис.

Военный также заявил, что Каллас рискует допустить удары по территории ядерной державы. По мнению Дэвиса, такая позиция говорит либо о крайней наивности, либо об опасном невежестве.

«В любом случае, вы продолжаете вредить нашим общим интересам и обрекаете ещё больше украинских людей на бессмысленную смерть», — обратился он к главе Евродипломатии.

Ранее Life.ru сообщал, что Кая Каллас призвала страны Евросоюза не признавать результаты выборов в России. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал это заявление проявлением русофобии и вмешательством во внутренние дела страны. По его словам, европейским политикам следует заниматься собственными проблемами, а не критиковать российские выборы.