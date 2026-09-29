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Опубликовано 28 сентября, 23:57

Дэвис: Заявления Калас о России говорят о наивности и невежестве

Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Россия пытается ослабить единство европейских стран в вопросе поддержки Украины, вызвало критику со стороны подполковника ВС США в отставке Дэниэла Дэвиса. Свою позицию военный изложил в соцсети X.

«Подобные высказывания высокопоставленных чиновников ЕС сводят меня с ума! При этом они полностью игнорируют факт, что уже почти пять лет поставляют Киеву смертоносное оружие и подталкивают его к тому, чтобы всё чаще наносить удары по России»,отметил Дэвис.

Военный также заявил, что Каллас рискует допустить удары по территории ядерной державы. По мнению Дэвиса, такая позиция говорит либо о крайней наивности, либо об опасном невежестве.

«В любом случае, вы продолжаете вредить нашим общим интересам и обрекаете ещё больше украинских людей на бессмысленную смерть», — обратился он к главе Евродипломатии.

Дмитриев охарактеризовал Каллас как «диверсию» ЕС против Европы
Дмитриев охарактеризовал Каллас как «диверсию» ЕС против Европы

Ранее Life.ru сообщал, что Кая Каллас призвала страны Евросоюза не признавать результаты выборов в России. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал это заявление проявлением русофобии и вмешательством во внутренние дела страны. По его словам, европейским политикам следует заниматься собственными проблемами, а не критиковать российские выборы.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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