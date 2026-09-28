Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал главу Евродипломатии Каю Каллас одной из «диверсий» Брюсселя против самой Европы. Так он отреагировал на её заявление о якобы готовящихся российских диверсиях.

«Кая Каллас, которой всё ещё приходится «читать книги, чтобы стать умнее», является одной из многих разжигающих войну «диверсий» ЕС против Европы», — написал Дмитриев в соцсети X.

Поводом стала публикация ирландского журналиста Чея Боуза со словами Каллас о возможных новых диверсиях в европейских странах. Глава Евродипломатии 28 сентября заявила перед встречей министров обороны ЕС, что европейские разведданные якобы указывают на подготовку Россией новых подобных действий.

По словам Каллас, предполагаемые операции могут быть направлены на европейские демократии, раскол обществ и снижение поддержки Украины. Она призвала страны объединения сохранять бдительность и заранее готовиться к реагированию на гибридные угрозы.

Доказательства заявленной подготовки диверсий в приведённом выступлении Каллас публично не представила. Российские власти подобные обвинения европейских представителей неоднократно отвергали.

Ранее Life.ru рассказывал, как Дмитриев уже иронизировал над Каллас и предложил ей после возможной отставки заняться чтением книг. Тогда он заявил, что свободное время даст главе евродипломатии возможность «стать умнее».