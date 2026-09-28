Девочка обожгла руку на забытых детьми пистонах на площадке в Уссурийске

Семилетняя девочка получила ожог руки на детской площадке в Уссурийске после воспламенения пистонов от игрушечного пистолета. Об этом сообщили в полиции Приморского края.

По предварительным данным, двое шестилетних мальчиков играли с игрушечным пистолетом. После перезарядки они оставили три пистона на горке и отошли в сторону.

Позже девочка заметила на площадке красную пластинку и положила на неё руку. Пистоны воспламенились, в результате ребёнок получил ожог 1–2-й степени левой кисти.

После случившегося отец девочки обратился в полицию. Пострадавшей выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить степень тяжести вреда здоровью.

Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Life.ru сообщал, что в подмосковном Одинцове неизвестный открыл стрельбу в сторону детской площадки, в результате пострадал шестилетний ребёнок. У мальчика диагностировали ушибленную рану. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о хулиганстве, а полиция начала устанавливать обстоятельства инцидента.