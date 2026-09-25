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Опубликовано 25 сентября, 10:56

Девочка рухнула в яму с горячей водой во время прогулки в Архангельске

В Архангельске девочка получила ожоги после падения в яму с горячей водой

Обложка © VK/ Прокуратура Архангельской области и НАО

Обложка © VK/ Прокуратура Архангельской области и НАО

Девятилетнюю девочку госпитализировали с термическими ожогами после падения в яму с горячей водой в Архангельске. О происшествии сообщает прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

ЧП произошло в Цигломенском округе во время прогулки ребёнка. По предварительным данным, углубление возле жилого дома появилось из-за протечки в системе горячего водоснабжения.

После падения пострадавшую госпитализировали. Прокуратура начала проверку. Надзорное ведомство намерено оценить действия или бездействие коммунальных служб, отвечающих за содержание сетей водоснабжения.

Отдельно будет проверено, насколько своевременно и в достаточном объёме девочке оказали медицинскую помощь. Следственные органы также организовали процессуальную проверку по факту случившегося.

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В июле Life.ru писал, что прокуратура начала проверку после крупного провала грунта у жилых домов в Новосибирске. Яма возле многоэтажки оказалась заполнена водой, территорию огородили, а на месте работали коммунальные службы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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