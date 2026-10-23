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Регион
Опубликовано 23 октября, 15:01

Девочка в свой день рождения потеряла отца при ударе ВСУ по селу в Херсонской области

В Херсонской области отец погиб, мать и дочь ранены при ударе ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ilya_Kuznetsov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ilya_Kuznetsov

Десятилетняя девочка осталась без отца в свой день рождения после удара ВСУ по селу Райское в Херсонской области. Мужчина погиб, а его супруга и ребёнок оказались в больнице. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в регионе Ирина Кравченко.

Трагедия произошла в Новокаховском городском округе. По словам детского омбудсмена, мать семейства находится в тяжёлом состоянии в Новокаховской центральной городской больнице. Девочку 2016 года рождения перевозят в Скадовскую районную больницу.

Кравченко обратила внимание, что именно 23 октября ребёнку исполняется десять лет. Вместо праздника девочка оказалась в больнице, потеряв отца.

«Украинские вооруженные формирования наносят целенаправленные удары по семьям. Это не случайность. Это преступление, у которого нет и не может быть оправдания», — подчеркнула омбудсмен.

По словам Кравченко, пострадавшей семье окажут всю необходимую помощь. Дополнительных подробностей об обстоятельствах удара и состоянии девочки пока не приводится.

Один человек погиб и ещё один ранен при атаках БПЛА ВСУ на Белгородскую область
Один человек погиб и ещё один ранен при атаках БПЛА ВСУ на Белгородскую область

Ранее Life.ru сообщал о гибели матери и ребёнка при атаке беспилотника в Херсонской области. Трагедия произошла 19 октября в Скадовском округе. Как рассказала Ирина Кравченко, жертвами удара стали женщина и её ребёнок 2012 года рождения.

Больше новостей об атаках, происшествиях и их последствиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Никита Никонов
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