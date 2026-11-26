Девушка без водительских прав арендовала автомобиль через аккаунт своей матери и сбила мужчину на тротуаре в Москве. Пострадавшего госпитализировали. ДТП произошло на 6-й Радиальной улице. Об этом сообщила столичная прокуратура.

По предварительным данным, автомобилистка не справилась с управлением и выехала за пределы проезжей части. В этот момент на тротуаре находился пешеход, которого она сбила.

«Девушка, управляя арендованным по аккаунту своей матери автомобилем, не имея права управления транспортными средствами, не справилась с управлением, выехала на тротуар и сбила пешехода», — говорится в сообщении прокуратуры.

Судя по опубликованным ведомством фотографиям, после столкновения автомобиль перевернулся на бок. Мужчину доставили в медицинское учреждение. Информация о характере его травм и состоянии здоровья пока не приводится.

Прокуратура Южного административного округа взяла на контроль установление обстоятельств аварии и ход процессуальной проверки.

Ранее Life.ru писал, что два человека погибли и ещё двое пострадали в результате столкновения трёх грузовых автомобилей на федеральной трассе Р-297 «Амур» в Амурской области. После аварии загорелись две машины, а движение на участке дороги оказалось заблокировано.