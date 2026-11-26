Два человека погибли и ещё двое пострадали в результате столкновения трёх грузовых автомобилей на федеральной трассе Р-297 «Амур» в Амурской области. После аварии загорелись две машины, а движение на участке дороги оказалось полностью заблокировано, сообщили в региональном управлении МЧС.

ДТП произошло на 1549-м километре трассы в Октябрьском муниципальном округе. Прибывшие пожарные деблокировали тела погибших и ликвидировали возгорание двух грузовиков. Из-за аварии проезд на этом участке временно оказался закрыт. Для водителей организовали пункт обогрева на базе автомобиля УАЗ. Сотрудники ГИБДД предупреждали о заторе автомобилистов со стороны Октябрьского и Завитинского округов, а также оповещали дальнобойщиков.

По состоянию на 05:10 по местному времени проезжую часть частично освободили. Инспекторы ГИБДД ввели реверсивное движение. На место происшествия направили следственно-оперативную группу и дорожные службы. Объездные маршруты уточняются.

Ранее две 16-летние девушки пострадали в аварии с автомобилем Audi на севере Москвы вечером 25 ноября. Иномарка врезалась в ограждение и перевернулась на Ленинградском шоссе. Предварительно, одна из девушек могла получить серьёзные травмы. Очевидец рассказал, что видел пострадавшую в реанимации и предположил, что у неё могли быть повреждены позвоночник или шея.