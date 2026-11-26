В Приморском крае водитель легкового автомобиля погиб при столкновении со школьным автобусом. В салоне автобуса находились 11 детей, сопровождающий и водитель. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В Приморье школьный автобус столкнулся с Toyota Vitz. Фото © Telegram / Прокуратура Приморья

По предварительным данным, утром 26 ноября 2026 года водитель Toyota Vitz выехал на встречную полосу на участке дороги между посёлками Смоляниново и Шкотово. Там легковой автомобиль столкнулся со школьным автобусом. Водитель иномарки получил смертельные травмы.

Прокуратура Шкотовского района взяла на контроль установление обстоятельств аварии. Ход и результаты проверки также находятся на контроле надзорного ведомства.

После ДТП всех детей и водителя школьного автобуса осмотрели врачи Шкотовской больницы. По информации регионального Минздрава, серьёзных травм у них не обнаружили. Пострадавшие будут наблюдаться амбулаторно.

Ранее в Ярославской области водитель легкового автомобиля погиб при столкновении с пассажирским автобусом. Ещё три человека получили травмы. Авария произошла днём 25 ноября возле села Еремеевское Ярославского муниципального округа.