Американская актриса Александра Даддарио прокомментировала слухи о том, что может сыграть спутницу нового Джеймса Бонда, которого воплотит на экране Роберт Паттинсон. Артистка заявила, что ничего не знает о возможном участии в следующем фильме франшизы. Об этом она рассказала журналу People.

«Клянусь Богом, я ничего об этом не знаю. Интернет — безумное место», — сказала Даддарио со смехом.

По данным People, имя 40-летней актрисы поклонники стали активно называть среди возможных кандидаток после того, как 16 ноября стало известно об утверждении Паттинсона на роль агента 007. Коллега Даддарио по новому фильму Финн Уиттрок заметил, что пользователи Сети явно хотели бы увидеть её в этой роли.

Сейчас Даддарио вместе с Уиттроком представляет биографическую драму Hershey, премьера которой состоялась 25 ноября. В картине актриса сыграла Кэтрин «Китти» Херши — супругу предпринимателя Милтона Херши, основавшего шоколадную компанию The Hershey Company.

Тем временем российские зрители в опросе Кино Mail выбрали своих фавориток на роль спутницы нового Бонда. Первое место заняла Марго Робби, второе — Сидни Суини, а третью строчку разделили Юлия Снигирь и Аня Тейлор-Джой. В голосовании приняли участие около четырёх тысяч человек.

Ранее Life.ru рассказывал о 19 актрисах, которых называли возможными кандидатками на роль девушки Джеймса Бонда. В числе обсуждавшихся имён были Марго Робби, Сидни Суини и Зендея.