Британский актёр Чарли Кокс, известный по роли Сорвиголовы в проектах Marvel, не смог даже пройти пробы на роль Джеймса Бонда. Создатели новой части франшизы сочли 43-летнего артиста слишком возрастным кандидатом, хотя в итоге агентом 007 стал 40-летний Роберт Паттинсон. Об этом Кокс рассказал в эфире Virgin Radio UK.

«Я попросился на пробы. Знаете, что мне сказали? Слишком старый», — со смехом вспомнил актёр.

Кокс признался, что удивился выбору Паттинсона, поскольку разница в возрасте между ними составляет всего три года. Впрочем, артист быстро нашёл объяснение решению продюсеров, отметив, что его коллеге действительно подходит образ британского супершпиона. Когда ведущий напомнил, что самому Коксу уже 15 декабря исполнится 44 года, тот признал, что разница всё-таки есть.

До официального объявления нового Бонда актёр рассчитывал, что роль достанется Джеку Лаудену или Каллуму Тёрнеру. Оба долгое время считались фаворитами кастинга. Любопытно, что ещё в 2022 году сам Кокс публично сомневался в своей пригодности для роли агента 007 и признавался, что другие претенденты справились бы с ней лучше.

Ранее Life.ru рассказывал, что основатель Amazon Джефф Безос лично участвовал в выборе нового Джеймса Бонда. По словам миллиардера, продюсеры изначально хотели найти менее известного актёра, поэтому популярность Паттинсона едва не сыграла против него. Финалистам предложили исполнить по три сцены в костюмах и на полноценных декорациях. Однако после просмотра проб команда единогласно остановилась на звезде «Сумерек» и «Бэтмена».

Новому исполнителю агента 007 уже передал символическую эстафету Пирс Броснан. Актёр, сыгравший британского шпиона в четырёх фильмах, поздравил Паттинсона и предрёк ему успех. Особенно примечательно, что в мелодраме «Помни меня» 2010 года Броснан исполнил роль отца его персонажа. Теперь оба артиста стали частью истории знаменитой кинофраншизы.