Девушка погибла на 24-метровом экстремальном аттракционе в Мексике — видео 18+

В мексиканском городе Кабо-Сан-Лукас 18-летняя девушка погибла после падения с 24-метрового аттракциона. Во время движения у неё неожиданно поднялась защитная дуга, удерживавшая пассажиров в креслах. Пострадавшую доставили в больницу, однако спасти её не удалось, сообщает Excélsior.

В Мексике девушка погибла, упав с аттракциона «Маятник». Видео © X /

Трагедия произошла вечером 20 октября во время традиционного городского праздника. Девушка по имени Габриэла каталась на аттракционе El Péndulo, также известном как Loop Fighter. Конструкция раскачивается на высоте до 24 метров, одновременно вращая пассажиров.

Момент происшествия попал на видео. На кадрах видно, как во время движения открывается защитная дуга кресла, после чего девушка падает с аттракциона. Механизм продолжал работать ещё несколько секунд, прежде чем оператор сумел его остановить.

Прибывшие медики оказали Габриэле первую помощь и доставили её в больницу. Однако полученные травмы оказались смертельными. Девушка скончалась в ночь на 21 октября.

Примечательно, что всего за четыре дня до трагедии местная служба гражданской защиты проверяла аттракционы на ярмарке. Тогда специалисты не выявили нарушений, которые могли бы помешать их эксплуатации. После гибели девушки руководство ведомства сменили, чтобы обеспечить проведение расследования.

Прокуратура мексиканского штата Южная Нижняя Калифорния начала расследование. Аттракцион временно закрыли, а специалисты изучают состояние оборудования и работу защитных механизмов. Им предстоит установить, почему открылась дуга безопасности и были ли нарушены правила эксплуатации.

Ранее Life.ru сообщал о падении 19-летней девушки с аттракциона в Тюмени. Инцидент произошёл в августе 2026 года в городском парке. Пострадавшую госпитализировали, а Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Для выяснения причин происшествия следователи изъяли записи камер видеонаблюдения и документы на аттракцион.