Мужчина погиб на аттракционе «Голиаф» в парке Six Flags в США

В парке развлечений Six Flags в штате Джорджия один человек погиб, ещё несколько получили травмы на аттракционе. По словам очевидцев, мужчина сорвался с американских горок «Голиаф». Об этом сообщил телеканал NBC News.

ЧП на американских горках в США. Видео © X / ATLSCOOP

Свидетели утверждают, что во время падения посетитель несколько раз ударился об элементы конструкции, а затем упал на землю. Обстоятельства происшествия выясняет подразделение полиции по расследованию особо тяжких преступлений.

Аттракцион «Голиаф» работает с 2006 года. Высота американских горок составляет около 60 метров.

Ранее Life.ru рассказывал о 25-летней жительнице Калифорнии Наоми Грир-Уилкинсон, которая впала в кому после катания на американских горках. Девушка потеряла сознание на аттракционе X2 в парке Six Flags Magic Mountain. Уже несколько месяцев она находится в больнице и подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.