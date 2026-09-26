В парке «Мастер Панин» в Москве обрушилась трибуна с людьми

Трибуна, на которой находились люди, обрушилась во время фестиваля на западе Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным канала, происшествие случилось в парке киноприключений «Мастер Панин» в Раменках. SHOT утверждает, что конструкция рухнула с высоты примерно третьего этажа.

Сообщается как минимум об одном пострадавшем. Медики осматривают его на месте; сведений о характере травм пока нет.

На 26 сентября в парке был запланирован фестиваль огненных театров «Вселенский карнавал огня». На площадке регулярно проводят фестивали и выступления каскадёров.

Причина обрушения и число людей, находившихся на трибуне, пока не уточняются.

Ранее сообщалось, что аттракцион «Стратосфера» на ВДНХ в Москве остановился на высоте 60 метров, из-за чего 14 человек, включая 8 детей, зависли в воздухе. Кабинки застыли в верхней точке. Пассажиры провели в подвешенном состоянии некоторое время, пока специалисты разбирались в причинах сбоя. По предварительным данным, причиной остановки стал технический сбой.