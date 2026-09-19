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Регион
Опубликовано 18 сентября, 23:51

«Зависли» на высоте 60 метров: В Москве произошёл техсбой аттракциона с 14 пассажирами

Четырнадцать человек сняли с остановившегося аттракциона в Москве

Обложка © ТАСС / Алена Новокшонова

Обложка © ТАСС / Алена Новокшонова

Экстремальный аттракцион «Стратосфера» на ВДНХ в Москве внезапно остановился, когда кабинки находились в верхней точке. В воздухе оказались заблокированы 14 человек, включая восьмерых детей, сообщает телеграм-канал SHOT.

Конструкция замерла на самой высоте, и пассажиры провели в подвешенном состоянии некоторое время, пока специалисты разбирались в причинах сбоя. «Стратосфера» — это самая высокая в Москве цепочная карусель, которая поднимает гостей на 60 метров над землёй.

По предварительным данным, причиной остановки стал технический сбой. Сейчас сотрудники парка и экстренные службы выясняют все обстоятельства произошедшего.

По последней информации, всех посетителей, застрявших на аттракционе, благополучно спустили на землю. Никто не пострадал, однако инцидент вызвал серьёзный переполох среди посетителей и очевидцев.

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Юния Ларсон
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