Розовый фламинго заблудился и оказался в Москве

Розового фламинго заметили во Внуково в Новой Москве — птица могла сбиться с привычного маршрута во время миграции. Видео с необычным гостем столицы появилось в социальных сетях.

Розового фламинго заметили во Внуково. Видео © Telegram / Новая Москва.ТиНАО

По словам очевидцев, фламинго видели в районе Дачной улицы. Местные жители переживают, что приближающееся похолодание может ему навредить.

«Экзотическая птица спокойно прогуливалась вдоль дороги. Местные предполагают, что фламинго мог потеряться, и переживают, что без помощи он может погибнуть», — говорится в сообщении.

Сейчас столичный регион находится под влиянием холодного атмосферного фронта. Именно с ним связаны пасмурная погода и сырость. При этом версия, что фламинго именно сбился с пути, пока остаётся предположением. Ранее птицу уже замечали на территории Новой Москвы, однако точная причина её появления там неизвестна.

Ранее Life.ru рассказывал, что в сентябре из Москвы и Подмосковья начался массовый отлёт кукушек. Основная волна их миграции приходится именно на первый месяц осени.