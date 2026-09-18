Второе рождение легенды: Старейший ипподром Москвы открылся после большой реконструкции

Центральный московский ипподром, один из старейших конных комплексов страны, открылся после масштабной реконструкции. Историческое здание восстановили, а спортивную инфраструктуру обновили по современным стандартам.

«Центральный московский ипподром, старейший в нашей стране, получил второе рождение. С большой любовью и тщательностью отреставрировали здание, которое сегодня вновь обрело свою жизнь», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия.

Во время работ специалисты сохранили исторический облик комплекса: восстановили знаменитую квадригу на крыше, царскую ложу, медальоны с изображениями наездников, расписной козырёк над трибунами и пристенный фонтан с панно.

При этом ипподром получил новые возможности для тренировок и соревнований. На территории появились современные дорожки, тоннели для лошадей и техники, обновлённый конный двор и необходимая инфраструктура для участников.

Главную трибуну расширили почти в два раза — теперь она может принять около двух тысяч зрителей. На открытии выступили четыре экипажа русских троек, которые в 2026 году официально признали национальным видом спорта.

История Центрального московского ипподрома началась в 1834 году с первых рысистых забегов. Комплекс стал первым в мире сооружением, специально созданным для проведения таких соревнований, а его главный корпус 1955 года получил статус памятника архитектуры.

Ранее Life.ru писал, что в Москве после реконструкции открылся геронтологический центр «Западный» в Ново-Переделкино. Исторический комплекс, которому больше ста лет, обновили с учётом современных требований к уходу за пожилыми людьми. После ремонта центр получил новые жилые корпуса, безбарьерную среду и современную инфраструктуру для жителей и сотрудников.