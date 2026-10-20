Девушки устроили танцы на шесте прямо на палубе теплохода посреди Байкала

Девичник с танцами на пилоне устроили девушки прямо посреди Байкала. Вместо привычной вечеринки в ресторане подруги арендовали теплоход, установили на палубе шест и устроили настоящее представление на глазах у туристов, сообщает Telegram-канал SHOT.

Видео © SHOT

Главной звездой необычного праздника стала 25-летняя танцовщица Есения. Вместе с подругами она отправилась на теплоходе «Василий Беклемишев» покорять не только байкальские просторы, но и зрителей своими акробатическими способностями.

К развлечению девушки подготовились основательно: запаслись алкоголем, привезли профессиональную камеру и оборудовали на палубе площадку для танцев. В результате обычная прогулка по озеру превратилась в импровизированное шоу на воде.

Судя по всему, любоваться красотами Байкала в этот день туристам пришлось не только за бортом теплохода. Впрочем, о реакции остальных пассажиров и том, чем закончился столь оригинальный девичник, не сообщается.

Ранее Life.ru рассказывал, как врач и телеведущий Александр Мясников неожиданно продемонстрировал свои способности в танцах на пилоне. Во время съёмок программы «О самом главном» доктор ловко взобрался по шесту, а затем эффектно спустился вниз. Свои упражнения он сопроводил шуткой, что теперь знает, куда пойти работать, если его выгонят с телевидения.