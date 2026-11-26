16-летнюю жительницу Пскова приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы за участие в подготовке убийства школьников в Пермском крае. Наказание она будет отбывать в воспитательной колонии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, девушка переписывалась в Telegram с 13-летним жителем города Александровска и давала ему советы и указания, как расправиться со сверстниками. Подросток последовал этим рекомендациям и 19 февраля 2026 года напал с ножом на одноклассника в школе № 1.

Пострадавшего госпитализировали с ножевыми ранениями. В тот же день его санитарной авиацией доставили в Пермь, где он провёл в больнице почти два месяца.

Самого нападавшего не стали привлекать к уголовной ответственности из-за недостижения соответствующего возраста. В сентябре его дело прекратили, а по решению суда мальчика поместили в специализированное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

Личность девушки установили в ходе расследования. Следователи провели 12 экспертиз, в том числе психолого-психиатрическую, лингвистическую и компьютерно-техническую, а также допросили более 80 свидетелей. При обысках у несовершеннолетней изъяли телефоны и компьютерную технику.

Расследование других уголовных дел, возбуждённых после нападения в школе Александровска, продолжается. В частности, правоохранители проверяют обстоятельства, связанные с безопасностью образовательного учреждения.

Ранее Life.ru сообщал, что уголовное дело в отношении 13-летнего школьника, ранившего одноклассника ножом, прекратили из-за недостижения им возраста уголовной ответственности. Мальчика по решению суда поместили в специализированное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.