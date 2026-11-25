В Петербурге задержали ранее неоднократно судимого мужчину, которого подозревают в нападении с ножом на 16-летнего подростка. Конфликт произошёл вечером 24 ноября возле ресторана быстрого питания на Лиговском проспекте, сообщает региональный главк МВД.

По предварительным данным, мужчина повздорил с несовершеннолетним и несколько раз ударил его ножом в арке здания. Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

«По подозрению в совершении данного преступления задержан ранее неоднократно судимый 28-летний неработающий житель Владимирской области», — рассказали в полиции.

Мужчину доставили в территориальный отдел полиции, где на него составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге другой конфликт возле заведения быстрого питания также закончился нападением с ножом. Тогда пострадавшим оказался 15-летний школьник, которого госпитализировали в реанимацию. А 22 ноября в Северной столице задержали двух подростков по подозрению в избиении водителя троллейбуса. Несовершеннолетние скрылись после нападения, однако правоохранители установили их личности. Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве.