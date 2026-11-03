В китайском Нанкине сотрудница образовательной компании лишилась работы после конфликта из-за непрочитанных сообщений в выходной. Девушка пять часов не отвечала клиенту, пока находилась в горах, а затем получила претензии от руководства. Теперь она добивается компенсации и оплаты сверхурочной работы, сообщает Yangtze Evening News.

История началась 17 октября. Сотрудница по фамилии Лу, работавшая помощником преподавателя, отправилась в поход и оставила рабочий телефон дома из-за плохой связи в горах. В это время один из родителей учащихся написал в общий чат, но не получил ответа.

Вечером сотруднице начали звонить руководители. По её словам, начальство особенно возмутилось тем, что без внимания остался «важный клиент». Сотрудницу также раскритиковали в рабочих группах. В тот же день руководитель предложил новое правило: проверять телефон в выходные каждые три часа вместо прежних трёх проверок за день.

Лу оспорила требования работодателя, посчитав постоянную доступность скрытой формой неоплачиваемой работы. Компания провела внутреннюю проверку, но заявила, что не обнаружила ни принуждения к бесплатным переработкам, ни публичной критики сотрудницы.

23 октября женщину исключили из рабочих чатов и закрыли доступ к служебным аккаунтам. Через два дня ей вручили уведомление об увольнении. В документе работодатель сослался на конфликтное поведение и распространение якобы недостоверных сведений о компании, а не непосредственно на пропущенные сообщения.

Бывшая сотрудница утверждает, что переработки были постоянными. В качестве доказательств она собрала более 900 скриншотов переписок за пределами рабочего времени. 28 октября женщина обратилась в трудовой арбитраж, потребовав компенсацию за незаконное увольнение и выплату денег за сверхурочную работу.

Китайский юрист Чэнь Кай считает, что обязательные проверки сообщений в дни отдыха могут квалифицироваться как скрытые переработки, особенно если сотрудник должен выполнять рабочие задачи, а скорость ответа влияет на зарплату. Окончательного решения по спору пока нет.

Ранее Life.ru рассказывал, в каких случаях работодатель не вправе требовать от сотрудника прерывать отпуск. HR-эксперт Татьяна Грибкова объяснила, что для досрочного выхода на работу необходимо письменное согласие самого сотрудника, а отказ не считается дисциплинарным нарушением. При этом отработанные дни должны оплачиваться не менее чем в двойном размере.