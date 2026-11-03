Отказ сотрудника досрочно выйти из отпуска не станет нарушением трудовой дисциплины. Даже если речь идёт о работе с вредными или опасными условиями труда. С 1 сентября 2026 года таких работников можно отзывать из отпуска, но только с их письменного согласия.

Раньше действовал безусловный запрет на отзыв этой категории сотрудников. Теперь он смягчён. Но речь идёт об исключительных ситуациях, а не о повседневной практике. Ключевое условие — согласие самого работника.

«При этом необходимо письменное согласие сотрудника, а оплата за отработанные дни должна быть не менее двойного размера», — приводит RT слова HR-эксперта Татьяны Грибковой.

Отказаться можно без последствий. Это прямо прописано: отказ не влечёт дисциплинарной ответственности. То есть работник не обязан объяснять причины и не рискует получить замечание.

Неиспользованную часть отпуска можно будет взять в течение текущего рабочего года. Либо присоединить к отпуску за следующий год.

Условия отзыва работодатель обязан закрепить в коллективном договоре, соглашении или локальном нормативном акте. Просто так, на словах, это не работает.

Есть и категории, которых изменения не касаются. Беременных женщин и работников до 18 лет отзывать из отпуска по-прежнему нельзя. Не допускается отзыв и в отношении тех, кто находится в учебном отпуске: он предоставляется как гарантия и не может быть сокращён по инициативе работодателя.