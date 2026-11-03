«Отказ не является нарушением»: Кого нельзя беспокоить в отпуске даже при ЧП на производстве
Эксперт Грибкова: Отказ выйти из отпуска не будет нарушением дисциплины
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Отказ сотрудника досрочно выйти из отпуска не станет нарушением трудовой дисциплины. Даже если речь идёт о работе с вредными или опасными условиями труда. С 1 сентября 2026 года таких работников можно отзывать из отпуска, но только с их письменного согласия.
Раньше действовал безусловный запрет на отзыв этой категории сотрудников. Теперь он смягчён. Но речь идёт об исключительных ситуациях, а не о повседневной практике. Ключевое условие — согласие самого работника.
«При этом необходимо письменное согласие сотрудника, а оплата за отработанные дни должна быть не менее двойного размера», — приводит RT слова HR-эксперта Татьяны Грибковой.
Отказаться можно без последствий. Это прямо прописано: отказ не влечёт дисциплинарной ответственности. То есть работник не обязан объяснять причины и не рискует получить замечание.
Неиспользованную часть отпуска можно будет взять в течение текущего рабочего года. Либо присоединить к отпуску за следующий год.
Условия отзыва работодатель обязан закрепить в коллективном договоре, соглашении или локальном нормативном акте. Просто так, на словах, это не работает.
Есть и категории, которых изменения не касаются. Беременных женщин и работников до 18 лет отзывать из отпуска по-прежнему нельзя. Не допускается отзыв и в отношении тех, кто находится в учебном отпуске: он предоставляется как гарантия и не может быть сокращён по инициативе работодателя.
А ранее россиянам объяснили, как получить отпускные за выходные в 2027 году. По словам юриста, стоимость одного рабочего дня определяется делением оклада на число рабочих дней месяца. Чем их меньше, тем дороже каждый пропущенный день.