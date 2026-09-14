Девять человек пострадали при столкновении автобуса с ТЦ в Симферополе
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Девять человек обратились за медицинской помощью после ДТП с автобусом в Симферополе. Среди них оказался водитель общественного транспорта, сообщили в Минздраве Республики Крым.
После обследования у восьми пострадавших диагностировали лёгкие травмы. Медики оказали им необходимую помощь амбулаторно. Информация о состоянии водителя автобуса уточняется.
Авария произошла днём 14 сентября в Симферополе, где автобус врезался в здание торгового центра. По данным прокуратуры Крыма, в момент ДТП в салоне находились 16 пассажиров. Предварительно, причиной аварии могло стать резкое ухудшение самочувствия водителя. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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