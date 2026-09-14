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Опубликовано 14 сентября, 12:57

Девять человек пострадали при столкновении автобуса с ТЦ в Симферополе

Обложка © Telegram / ЧП / Симферополь

Обложка © Telegram / ЧП / Симферополь

Девять человек обратились за медицинской помощью после ДТП с автобусом в Симферополе. Среди них оказался водитель общественного транспорта, сообщили в Минздраве Республики Крым.

После обследования у восьми пострадавших диагностировали лёгкие травмы. Медики оказали им необходимую помощь амбулаторно. Информация о состоянии водителя автобуса уточняется.

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Авария произошла днём 14 сентября в Симферополе, где автобус врезался в здание торгового центра. По данным прокуратуры Крыма, в момент ДТП в салоне находились 16 пассажиров. Предварительно, причиной аварии могло стать резкое ухудшение самочувствия водителя. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Больше новостей о происшествиях на дорогах, авариях и безопасности движения — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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