Девять человек пострадали при столкновении автобуса с ТЦ в Симферополе

Девять человек обратились за медицинской помощью после ДТП с автобусом в Симферополе. Среди них оказался водитель общественного транспорта, сообщили в Минздраве Республики Крым.

После обследования у восьми пострадавших диагностировали лёгкие травмы. Медики оказали им необходимую помощь амбулаторно. Информация о состоянии водителя автобуса уточняется.

Авария произошла днём 14 сентября в Симферополе, где автобус врезался в здание торгового центра. По данным прокуратуры Крыма, в момент ДТП в салоне находились 16 пассажиров. Предварительно, причиной аварии могло стать резкое ухудшение самочувствия водителя. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.