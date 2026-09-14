Автобус с пассажирами снёс автомобили и влетел прямо в ТЦ в Симферополе

В Симферополе произошла серьёзная дорожная авария с участием общественного транспорта. Днём 14 сентября маршрутка на скорости протаранила входную группу крупного молла, сообщили в прокурптуре.

Тяжёлая машина под номером 94 двигалась по привычному городскому направлению. Внезапно транспортное средство потеряло управление, задело несколько попутных легковушек и на полном ходу снесло стеклянный фасад здания.

В салоне в момент удара находились шестнадцать человек. Большинство отделались легким испугом и ссадинами — медики оперативно оказали им необходимую разовую помощь прямо на тротуаре.

Мужчину, сидевшего за рулём, пришлось срочно доставить в больницу. По предварительным сведениям, роковой инцидент случился из-за резкого ухудшения его самочувствия во время рейса.

«По предварительной информации, сегодня, 14 сентября 2026 года, автобус, двигавшийся по городскому маршруту Nº94, допустил столкновение с несколькими автомобилями с дальнейшим наездом на входную группу торгового центра. ˂…˃ В автобусе кроме водителя находилось 16 пассажиров. Есть пострадавшие, которым оказана разовая помощь на месте происшествия. Водитель автобуса госпитализирован», — сообщили в надзорном ведомстве.

Сотрудники прокуратуры уже организовали проверку по факту случившегося. Специалистам предстоит выяснить, как именно перевозчик контролировал состояние шофёра перед выходом на линию.