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Опубликовано 14 сентября, 09:20

Автобус с пассажирами снёс автомобили и влетел прямо в ТЦ в Симферополе

Обложка © ЧП Симферополь

Обложка © ЧП Симферополь

В Симферополе произошла серьёзная дорожная авария с участием общественного транспорта. Днём 14 сентября маршрутка на скорости протаранила входную группу крупного молла, сообщили в прокурптуре.

Тяжёлая машина под номером 94 двигалась по привычному городскому направлению. Внезапно транспортное средство потеряло управление, задело несколько попутных легковушек и на полном ходу снесло стеклянный фасад здания.

В салоне в момент удара находились шестнадцать человек. Большинство отделались легким испугом и ссадинами — медики оперативно оказали им необходимую разовую помощь прямо на тротуаре.

Мужчину, сидевшего за рулём, пришлось срочно доставить в больницу. По предварительным сведениям, роковой инцидент случился из-за резкого ухудшения его самочувствия во время рейса.

«По предварительной информации, сегодня, 14 сентября 2026 года, автобус, двигавшийся по городскому маршруту Nº94, допустил столкновение с несколькими автомобилями с дальнейшим наездом на входную группу торгового центра. ˂…˃ В автобусе кроме водителя находилось 16 пассажиров. Есть пострадавшие, которым оказана разовая помощь на месте происшествия. Водитель автобуса госпитализирован», — сообщили в надзорном ведомстве.

Сотрудники прокуратуры уже организовали проверку по факту случившегося. Специалистам предстоит выяснить, как именно перевозчик контролировал состояние шофёра перед выходом на линию.

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Ранее сообщалось, что жуткая авария произошла 11 сентября на трассе М-8 в Архангельской области. Микроавтобус «Газель Next», ехавший по маршруту Северодвинск — Березник, во время обгона легковой машины столкнулся с лесовозом Renault. На место сразу направили следователей и криминалистов. По факту смертельной аварии возбудили два уголовных дела. 12 сентября в области объявили днём траура — указ подписал губернатор Александр Цыбульский.

Больше новостей о происшествиях на дорогах, авариях и безопасности движения — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Оксана Попова
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