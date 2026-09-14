Автобус с пассажирами снёс автомобили и влетел прямо в ТЦ в Симферополе
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В Симферополе произошла серьёзная дорожная авария с участием общественного транспорта. Днём 14 сентября маршрутка на скорости протаранила входную группу крупного молла, сообщили в прокурптуре.
Тяжёлая машина под номером 94 двигалась по привычному городскому направлению. Внезапно транспортное средство потеряло управление, задело несколько попутных легковушек и на полном ходу снесло стеклянный фасад здания.
В салоне в момент удара находились шестнадцать человек. Большинство отделались легким испугом и ссадинами — медики оперативно оказали им необходимую разовую помощь прямо на тротуаре.
Мужчину, сидевшего за рулём, пришлось срочно доставить в больницу. По предварительным сведениям, роковой инцидент случился из-за резкого ухудшения его самочувствия во время рейса.
«По предварительной информации, сегодня, 14 сентября 2026 года, автобус, двигавшийся по городскому маршруту Nº94, допустил столкновение с несколькими автомобилями с дальнейшим наездом на входную группу торгового центра. ˂…˃ В автобусе кроме водителя находилось 16 пассажиров. Есть пострадавшие, которым оказана разовая помощь на месте происшествия. Водитель автобуса госпитализирован», — сообщили в надзорном ведомстве.
Сотрудники прокуратуры уже организовали проверку по факту случившегося. Специалистам предстоит выяснить, как именно перевозчик контролировал состояние шофёра перед выходом на линию.
Ранее сообщалось, что жуткая авария произошла 11 сентября на трассе М-8 в Архангельской области. Микроавтобус «Газель Next», ехавший по маршруту Северодвинск — Березник, во время обгона легковой машины столкнулся с лесовозом Renault. На место сразу направили следователей и криминалистов. По факту смертельной аварии возбудили два уголовных дела. 12 сентября в области объявили днём траура — указ подписал губернатор Александр Цыбульский.
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