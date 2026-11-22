Девять человек пострадали при стрельбе на частном концерте в округе Туларе в Калифорнии. Двое раненых находятся в критическом состоянии, сообщил местный телеканал ABC30 со ссылкой на полицию.

Стрельба произошла вечером в субботу, 21 ноября, в районе Стратмора. На концерте, по данным шерифа, собрались более ста человек. Мероприятие было закрытым и позиционировалось как «для своих». Одного из пострадавших доставили в больницу на вертолёте. Обстоятельства стрельбы выясняются.

Правоохранители считают, что инцидент может быть связан с деятельностью и разборками бандитских группировок. Однако имена участников скандальной вечеринки не называются.

Ранее Life.ru рассказывал, что в центре Вашингтона произошла стрельба, в результате которой огнестрельные ранения получили пять человек. Инцидент случился утром 12 ноября в районе Логан-Серкл, примерно в 1,6 километра к северу от Белого дома.