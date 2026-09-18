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Опубликовано 18 сентября, 09:35

Девять дронов атаковали магазин и школу искусств в Энергодаре

Обложка © ТАСС /Сергей Мальгавко

Обложка © ТАСС /Сергей Мальгавко

Девять беспилотников атаковали магазин «Таврида» и филиал Детской школы искусств в Энергодаре. Об этом сообщил глава города Максим Пухов. Пострадавших, по его данным, нет.

«Это не военный объект — это место, куда люди ежедневно приходят за самым необходимым», — заявил Пухов.

Семь FPV-дронов ударили по магазину, ещё два аппарата не сдетонировали. В здании школы искусств выбиты окна, внутрь влетел беспилотник. Глава города отметил, что работа магазинов сейчас напрямую влияет на снабжение Энергодара продуктами и товарами первой необходимости. Власти обсуждают с предпринимателями дополнительные меры защиты торговых точек, однако детали этих решений раскрывать не будут.

«Безопасность людей важнее подробностей», — подчеркнул Пухов.

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Ранее Life.ru сообщал о двух ударах беспилотников по рынку в Энергодаре. При первой атаке пострадали шесть человек, один мужчина находился в крайне тяжёлом состоянии. После этого по рынку был нанесён повторный удар.

Больше новостей о происшествиях и атаках беспилотников — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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