Верховный суд Испании окончательно прекратил уголовное дело против бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона, которого преследовали после попытки провозгласить независимость региона в 2017 году. Политик получил амнистию спустя девять лет после начала разбирательства. Об этом сообщает испанская газета elDiario.es.

Решение также распространяется на бывших членов каталонского правительства Антони Комина и Луиса Пуча. Уголовная палата Верховного суда признала их освобождёнными от ответственности за действия, связанные с организацией референдума о независимости Каталонии.

Ранее следствие в отношении троих политиков вёл судья Пабло Льярена. Ещё 3 ноября он отменил постановление о привлечении их к уголовной ответственности, вынесенное в 2018 году, и направил материалы в Верховный суд для окончательного закрытия дела.

Суд применил закон об амнистии, действие которого распространяется в том числе на обвинения в растрате государственных средств в связи с каталонским движением за независимость. В октябре с Пучдемона уже сняли ордер на арест, а теперь судебное разбирательство официально завершено.

Пучдемон возглавлял правительство Каталонии во время референдума 1 октября 2017 года, который испанские власти признали незаконным. После попытки провозглашения независимости региона Мадрид отстранил каталонское руководство от власти. Сам Пучдемон уехал в Бельгию и на протяжении последующих лет оставался за пределами Испании.

Решение Верховного суда прозвучало всего за шесть дней до досрочных парламентских выборов в Испании, назначенных на 29 ноября. Ранее Life.ru сообщал, что премьер-министр Педро Санчес распустил парламент после затяжного политического кризиса и провала правительственных инициатив по борьбе с жилищным кризисом.