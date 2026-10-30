Премьер Британии отказал Шотландии в новом референдуме о независимости

Проведение второго референдума о независимости Шотландии исключено. Об этом премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем заявил во время первой встречи с главой шотландского правительства Джоном Суинни. Позицию главы кабмина передала его канцелярия.

Бёрнем встретился с Суинни и первым министром Уэльса в пятницу в Глазго. Премьер согласился рассмотреть ряд вопросов, которые поднял шотландский политик, и подготовить ответы на них. Однако тему повторного голосования о независимости он исключил.

«Премьер-министр заявил, что Правительство Великобритании рассмотрит ряд вопросов, поднятых первым министром, и ответит на них. Но это не касается второго референдума о независимости в Шотландии, который, как неоднократно подчёркивал премьер-министр, исключается», — говорится в заявлении Даунинг-стрит.

Как ранее писал Life.ru, в середине октября в Шотландии запустили новую кампанию за проведение повторного референдума о выходе из состава Великобритании. Джон Суинни назвал её «Выбери Шотландию».