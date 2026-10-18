В Шотландии начали новую кампанию за независимость от Великобритании

В Шотландии стартует новая кампания в поддержку повторного референдума о независимости от Великобритании. Первый министр страны и лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Джон Суинни объявил о её начале на ежегодном партийном съезде.

Главная задача инициативы — убедить жителей, которые пока не поддерживают отделение Шотландии.

«В эти выходные мы запускаем новую кампанию, чтобы привлечь внимание тех, кого ещё предстоит убедить в необходимости независимости», — заявил Суинни.

Политик уточнил, что кампания получит название «Выбери Шотландию». По его оценке, она станет самой сложной из всех инициатив, которые партия проводила ради достижения независимости.

Суинни также подчеркнул, что действующих полномочий шотландских властей недостаточно. Он считает, что автономия и местное самоуправление не отвечают интересам страны, поскольку Шотландия представляет собой отдельную нацию, а не просто регион Великобритании.

Ранее Life.ru сообщал, что в мае парламент Шотландии поддержал призыв организовать новый референдум о независимости. За инициативу проголосовали 72 депутата, против выступили 55 парламентариев. Голосование состоялось после победы сторонников независимости на выборах в шотландский парламент. Теперь ШНП намерена расширить поддержку своей позиции среди населения страны.