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Регион
Опубликовано 25 сентября, 05:05

Советники Бёрнема призвали провести досрочные выборы в Британии весной

Энди Бёрнем. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fred Duval

Энди Бёрнем. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fred Duval

Советники премьер-министра Великобритании Энди Бёрнема выступают за проведение досрочных парламентских выборов весной 2027 года. По их мнению, такой вариант позволит Лейбористской партии получить больше мест в парламенте. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

Несколько близких к Бёрнему политиков считают, что весенние выборы дадут лейбористам возможность увеличить число парламентских мандатов. Они связывают эту позицию с ограничениями, которые создаёт действующая с 2024 года программа партии. Другой источник заявил, что за проведение выборов раньше установленного срока выступают не только советники Бёрнема.

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Ранее первый министр Шотландии Джон Суинни заявил, что Бёрнем способен стать последним премьер-министром Соединённого Королевства в случае обретения Эдинбургом независимости. До этого шотландский парламент поддержал призыв провести референдум о независимости. Инициативу поддержали 72 депутата, ещё 55 проголосовали против.

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Лия Мурадьян
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