Советники Бёрнема призвали провести досрочные выборы в Британии весной

Советники премьер-министра Великобритании Энди Бёрнема выступают за проведение досрочных парламентских выборов весной 2027 года. По их мнению, такой вариант позволит Лейбористской партии получить больше мест в парламенте. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

Несколько близких к Бёрнему политиков считают, что весенние выборы дадут лейбористам возможность увеличить число парламентских мандатов. Они связывают эту позицию с ограничениями, которые создаёт действующая с 2024 года программа партии. Другой источник заявил, что за проведение выборов раньше установленного срока выступают не только советники Бёрнема.

Ранее первый министр Шотландии Джон Суинни заявил, что Бёрнем способен стать последним премьер-министром Соединённого Королевства в случае обретения Эдинбургом независимости. До этого шотландский парламент поддержал призыв провести референдум о независимости. Инициативу поддержали 72 депутата, ещё 55 проголосовали против.