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Регион
Опубликовано 21 октября, 18:50

Девять мужчин попытались сбежать с Украины в фуре с молоком

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Девятерых мужчин задержали в Одесской области после попытки тайно покинуть Украину на грузовике с молоком. Необычный способ пересечь границу описало издание «Страна».

Попытка выехать за пределы государства закончилась для всей группы встречей с правоохранителями. При этом подробности задержания, точный маршрут автомобиля и дальнейшая судьба его пассажиров пока неизвестны. Официальных разъяснений по поводу произошедшего также не поступало.

На Украине с февраля 2022 года действует всеобщая мобилизация, сроки которой неоднократно продлевались. На фоне ограничений мужчины призывного возраста продолжают искать способы выбраться за рубеж. В социальных сетях регулярно появляются кадры конфликтов с сотрудниками территориальных центров комплектования и принудительного задержания военнообязанных.

На Украине уклонистов пытались вывезти среди коробок из-под бананов
На Украине уклонистов пытались вывезти среди коробок из-под бананов

Ранее Life.ru рассказывал об украинском психотерапевте, который переплыл Днестр и попросил политического убежища в Молдавии. Инцидент произошёл 15 октября, когда 49-летний киевлянин Алексей Коваль попытался добраться до соседнего государства вплавь. По словам мужчины, за ним на моторной лодке погнались двое пограничников, которые применили физическую силу и угрожали задеть его винтом. Выбраться на берег беглецу помогли местные жители, после чего врачи обнаружили у него сотрясение мозга.

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Юлия Сафиулина
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