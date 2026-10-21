Девять мужчин попытались сбежать с Украины в фуре с молоком

Девятерых мужчин задержали в Одесской области после попытки тайно покинуть Украину на грузовике с молоком. Необычный способ пересечь границу описало издание «Страна».

Попытка выехать за пределы государства закончилась для всей группы встречей с правоохранителями. При этом подробности задержания, точный маршрут автомобиля и дальнейшая судьба его пассажиров пока неизвестны. Официальных разъяснений по поводу произошедшего также не поступало.

На Украине с февраля 2022 года действует всеобщая мобилизация, сроки которой неоднократно продлевались. На фоне ограничений мужчины призывного возраста продолжают искать способы выбраться за рубеж. В социальных сетях регулярно появляются кадры конфликтов с сотрудниками территориальных центров комплектования и принудительного задержания военнообязанных.

Ранее Life.ru рассказывал об украинском психотерапевте, который переплыл Днестр и попросил политического убежища в Молдавии. Инцидент произошёл 15 октября, когда 49-летний киевлянин Алексей Коваль попытался добраться до соседнего государства вплавь. По словам мужчины, за ним на моторной лодке погнались двое пограничников, которые применили физическую силу и угрожали задеть его винтом. Выбраться на берег беглецу помогли местные жители, после чего врачи обнаружили у него сотрясение мозга.