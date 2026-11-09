В Китае 59-летний мужчина скончался после 14 месяцев комы, в которую впал вслед за избиением собственным работодателем. Как сообщает The Paper со ссылкой на судебные документы, начальник девять раз ударил сотрудника по лицу во время спора из-за невыплаченной зарплаты, а спустя несколько часов у пострадавшего случился инсульт.

Трагедия произошла 14 декабря 2024 года в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань. Мужчина по фамилии Ма пришёл выяснить отношения с работодателем по фамилии Цинь. Причиной конфликта стали долги по зарплате и увольнение сотрудника.

Разговор быстро перерос в драку. Работодатель несколько раз ударил Ма по голове и лицу, причём позднее сам признался полиции, что отвесил подчинённому девять пощёчин. Записи камер наблюдения подтвердили, что именно начальник первым применил физическую силу.

После избиения мужчине стало плохо. Он пожаловался на головокружение, онемение конечностей и слабость в ногах. В больнице врачи диагностировали острый ишемический инсульт, отёк мозга и мозговую грыжу. Пострадавшему провели несколько операций, однако вернуть его в сознание не удалось.

Ма провёл в коме 14 месяцев и скончался 28 февраля 2026 года. Как выяснилось, ещё до нападения он страдал тяжёлой гипертонией и уже переносил инсульт, однако после предыдущего лечения восстановился и продолжал работать.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что побои и вызванное ими эмоциональное потрясение стали факторами, спровоцировавшими новый инсульт. Суд признал действия работодателя непосредственной причиной ухудшения состояния Ма, подчеркнув, что хронические заболевания потерпевшего не освобождают нападавшего от ответственности.

При этом суд учёл состояние здоровья мужчины и обстоятельства конфликта, возложив на работодателя 70% ответственности за причинённый вред. Циня обязали выплатить родственникам погибшего 846 550 юаней — около 10 миллионов рублей. Начальник попытался оспорить решение, утверждая, что действовал в целях самообороны, однако суд второй инстанции отклонил апелляцию и оставил компенсацию в силе.