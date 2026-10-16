«Девятый вал» Айвазовского вернулся в Русский музей после реставрации

В Русском музее открылась выставка работ Ивана Айвазовского, центральное место в которой занял знаменитый «Девятый вал». Полотно впервые за четыре месяца вновь показывают публике после масштабной реставрации. Всего в корпусе Бенуа представили около 200 произведений художника, среди которых морские пейзажи, сцены кораблекрушений и батальные картины.

Выставка работ Ивана Айвазовского. Видео © Telegram / Русский музей

Организаторы подготовили не только экспозицию живописи, но и мультимедийную инсталляцию. В одном из залов волны, облака и корабли выходят за границы привычных картин — изображения занимают стены и пол. Благодаря движущимся проекциям посетители оказываются внутри морского пейзажа, который меняется прямо на глазах.

Особое место на выставке занимают три батальные картины из коллекции Главного штаба Военно-морского флота. Раньше широкая публика не могла увидеть эти работы в музейной экспозиции. Теперь их впервые включили в выставочный проект Русского музея.

Айвазовский редко обращался к непосредственной работе с натуры. Художник запоминал, как движутся волны, меняется освещение и ведёт себя море при разной погоде, а затем переносил эти впечатления на холст. Такой подход позволял ему передавать не только внешний вид морской стихии, но и её постоянное движение.

Познакомиться с экспозицией можно до 10 мая 2027 года. Посетители увидят как известные произведения мастера, так и картины, которые прежде не входили в доступные широкой публике выставки.