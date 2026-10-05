Русский музей завершил реставрацию «Девятого вала» Айвазовского

Русский музей завершил первую комплексную научную реставрацию «Девятого вала» Ивана Айвазовского. Работы над одним из главных шедевров собрания продолжались четыре месяца, сообщила генеральный директор музея Алла Манилова журналистам.

Специалисты укрепили грунт и красочный слой по всей поверхности полотна, устранили участки отслоения и привели в порядок лаковое покрытие. Со временем оно стало неоднородным и приобрело заметную пятнистость.

Одновременно реставраторы работали с исторической золочёной рамой картины. Им пришлось восстановить более 100 утраченных деталей резьбы размером от одного до 65 сантиметров. Новые элементы вырезали из липы по сохранившимся образцам, покрыли традиционным грунтом и сусальным золотом.

«Девятый вал» Айвазовский написал в 1850 году. Более 120 лет полотно занимает одно из центральных мест в постоянной экспозиции Русского музея, а прежде специалисты ограничивались локальными консервационными и профилактическими работами.

Реставрация проходила в открытом зале № 86 корпуса Бенуа, поэтому посетители могли наблюдать за работой специалистов. Обновлённый шедевр станет одним из ключевых экспонатов масштабной выставки Айвазовского, которая откроется 16 октября и объединит более 200 произведений художника.

Ранее Life.ru рассказывал о малоизвестных фактах из жизни Ивана Айвазовского и истории создания его знаменитых морских полотен. Среди главных работ мариниста особое место занимает именно «Девятый вал».