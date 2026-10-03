Два века на посту: Знаменитые сфинксы снова охраняют Египетский мост в Петербурге

Четыре знаменитых сфинкса вновь заняли свои места на Египетском мосту в Петербурге после комплексной реставрации. Специалистам пришлось устранять следы коррозии, трещины и повреждения, оставленные в том числе посетителями. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Четыре знаменитых сфинкса вновь заняли свои места на Египетском мосту в Петербурге. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

Каждая чугунная фигура весит около двух тонн, поэтому на пьедесталы их устанавливали с помощью автокрана. Скульптуры находятся у переправы с 1826 года и сохранились ещё от первого Египетского моста.

Повторное вмешательство реставраторов потребовалось после того, как на фигурах вновь появились повреждения. По данным музея, некоторые прохожие забирались на сфинксов ради фотографий или исполнения связанных с ними городских примет. Свою роль сыграл и влажный петербургский климат.

На этот раз для защиты металла специалисты использовали холодное газодинамическое напыление цинка.

«В данном случае использован цинк. Не возникает конфликта, когда отслаивается краска», — рассказали в Музее городской скульптуры.

Сфинксы пережили обрушение старого подвесного моста, революционные события и блокаду Ленинграда. Теперь они вернулись на исторические места в год 200-летия Египетского моста.

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