«Совесть театрального цеха»: В Петербурге открыли памятник Кириллу Лаврову к его 101-летию

Памятник народному артисту СССР Кириллу Лаврову открыли в Ораниенбаумском саду на Петроградской стороне Санкт-Петербурга. Церемонию приурочили ко дню рождения актёра — 15 сентября ему исполнился бы 101 год.

Автором монумента стал народный художник России Георгий Франгулян. Проект реализовали при участии петербургского отделения Союза театральных деятелей и БДТ имени Г. А. Товстоногова.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на церемонии назвал Лаврова «совестью театрального цеха». Он напомнил, что артист прошёл через работу на военном заводе и службу в армии, а позднее занимал высокие общественные посты.

«Он занимал самые высокие должности, но сохранил высочайшую совестливость. Он был совестью театрального цеха», — сказал Швыдкой.

Губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил, что год назад на этом месте заложили камень будущего монумента. Обещание открыть его ко дню рождения артиста удалось выполнить.

Кирилл Лавров был народным артистом СССР, Героем Социалистического Труда и почётным гражданином Санкт-Петербурга. Он долгие годы был связан с БДТ, а помимо театра и кино увлекался футболом и болел за «Зенит».

Ранее Life.ru вспоминал одну из самых известных поздних ролей Кирилла Лаврова — Барона в «Бандитском Петербурге». Актёр появился лишь в одной серии первой части, однако созданный им образ стал одним из запоминающихся персонажей проекта.