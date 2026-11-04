Американскому актёру Эрику Дэйну, известному по сериалам «Анатомия страсти» и «Эйфория», первоначально поставили ошибочный диагноз вместо бокового амиотрофического склероза (БАС). Несколько месяцев артист проходил лечение от другого заболевания, однако его состояние не улучшалось. Об этом говорится в посмертных мемуарах актёра, выдержки из которых опубликовала Daily Mail.

Первые тревожные симптомы появились, когда Дэйн начал постепенно терять возможность пользоваться правой рукой. Актёр обратился к нескольким специалистам, которые в итоге направили его на обследование к неврологам.

Врачи предположили, что артист страдает от нейропатии. После многочисленных обследований медики пришли к выводу, что у него редкое аутоиммунное заболевание, для которого существует лечение с заявленной эффективностью 90%. Однако терапия не принесла результатов.

Тогда Дэйн вновь обратился к лечащему врачу в Лос-Анджелесе. Специалист признался, что медики рассматривают вероятность БАС, но пока не могут окончательно подтвердить диагноз. После дополнительных обследований опасения подтвердились.

Полученную новость актёр назвал «смертным приговором». В мемуарах он объяснил, что понимал последствия болезни, которая постепенно разрушает нервные клетки и лишает человека возможности двигаться, говорить и самостоятельно дышать.

Эрик Дэйн скончался 19 февраля 2026 года в возрасте 53 лет. О своей болезни он публично сообщил в апреле 2025 года, менее чем за год до смерти.

Ранее Life.ru сообщал о смерти звезды «Анатомии страсти» и «Эйфории» Эрика Дэйна. Актёр ушёл из жизни после борьбы с боковым амиотрофическим склерозом. В последние месяцы он открыто рассказывал о своём заболевании и пытался привлечь внимание общественности к проблемам людей с этим диагнозом. Последние часы артист провёл в окружении семьи — рядом с супругой Ребеккой и двумя дочерьми.