Действующий президент Болгарии Йотова лидирует на выборах по данным экзитпола

Действующий президент Болгарии Илиана Йотова лидирует в первом туре президентских выборов. По данным экзитпола, она набирает около 35,3% голосов избирателей. Предварительные результаты представили в эфире Болгарского национального телевидения.

Главный соперник Йотовой — бывший временный премьер-министр Андрей Гюров, которого поддерживают оппозиционные силы, — получает около 32,2% голосов. Таким образом, преимущество действующего главы государства составляет 3,1 процентного пункта.

Поскольку ни один из кандидатов не набрал необходимого большинства голосов, борьба за президентское кресло продолжится во втором туре. Он запланирован на 1 ноября. Именно Йотова и Гюров, согласно предварительным данным, должны стать его участниками.

Особенностью нынешнего голосования стала крайне низкая явка. По данным опросов, в выборах приняли участие около 22,3% граждан, имеющих право голоса.

Илиана Йотова возглавила Болгарию после ухода Румена Радева с президентского поста в январе 2026 года. До этого она занимала должность вице-президента. Её соперник Андрей Гюров ранее руководил временным правительством страны.