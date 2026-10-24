В Софии застрелили вице-президента Олимпийского комитета Болгарии Бинева

В Софии застрелили 60-летнего Славчо (Слави) Бинева — вице-президента Болгарского олимпийского комитета, главу национальной федерации тхэквондо и бывшего депутата Европарламента. Об этом сообщает телеканал bTV со ссылкой на городскую прокуратуру.

Убийство произошло 24 октября в столичном районе Павлово. Сигнал о стрельбе поступил в экстренные службы около 10:18 по местному времени. Прибывшие медики констатировали смерть Бинева.

По словам главного секретаря МВД Болгарии Любомира Николова, в мужчину выстрелили один раз — в голову. На месте происшествия полицейские обнаружили одну стреляную гильзу.

По подозрению в причастности к преступлению задержали троих мужчин. Их автомобиль заметили при выезде из Софии, после чего подозреваемых перехватили на 54-м километре автомагистрали «Тракия».

При задержании правоохранители обнаружили два пистолета. Предположительно, один из них выбросили из автомобиля незадолго до остановки, а второй находился в сумке одного из задержанных.

Основной версией убийства следствие считает неурегулированные финансовые отношения. По данным МВД, трое подозреваемых занимались строительным бизнесом и были знакомы с погибшим. Незадолго до убийства они приходили к нему.

Бинев был известен не только как предприниматель и политик, но и как спортсмен. В 1992 году он стал чемпионом Европы по тхэквондо, позднее возглавил Болгарскую федерацию этого вида спорта и занял руководящие должности в международных спортивных организациях. С 2007 по 2014 год Бинев представлял Болгарию в Европейском парламенте, а с 2014 по 2017 год был депутатом Народного собрания страны. С 2005 года он также входил в исполнительное бюро Болгарского олимпийского комитета.