Президента ФК «Ботев» Илиана Филипова убили после матча в Пловдиве

Президент болгарского футбольного клуба «Ботев» из Пловдива бизнесмен Илиян Филипов был убит в ночь на 30 сентября. Об этом сообщает болгарское издание Nova со ссылкой на МВД страны.

По предварительным данным, нападение произошло, когда Филипов возвращался домой после футбольного матча. Бизнесмена застрелили, предположительно, выстрелом в голову.

Филипов был владельцем транспортной и строительной компаний, а также руководил футбольным клубом «Ботев» (Пловдив). Полиция и прокуратура Болгарии подтвердили факт убийства. На брифинге представители правоохранительных органов заявили, что расследование находится на начальной стадии и все возможные версии произошедшего пока рассматриваются.

Подробности нападения, а также возможные мотивы преступления официально не раскрываются. Следственные действия продолжаются.