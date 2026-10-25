Болгария выбирает президента: Борьба 27 кандидатов может продлиться до ноября

В Болгарии стартовали президентские выборы. За пост главы государства борются 27 кандидатов, каждый из которых участвует в голосовании вместе с претендентом на должность вице-президента. Избирательные участки открылись 25 октября в 07:00 по местному времени (08:00 мск).

Право голоса имеют около 6,6 миллиона граждан. В стране работают более 12 тысяч избирательных участков, а для болгар, живущих за рубежом, организовано голосование в 60 государствах. За границей открыли ещё 613 участков.

Согласно предвыборным опросам, основная борьба может развернуться между действующим президентом Илияной Йотовой и бывшим временным премьер-министром Андреем Гюровым. Йотова возглавила страну после январской отставки Румена Радева, который решил вернуться в активную партийную политику.

Голосование в Болгарии продлится до 20:00 (21:00 мск). После закрытия участков ожидаются первые неофициальные результаты. Официальные итоги должны объявить 27 октября.