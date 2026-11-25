Украинская армия рискует лишиться боеспособного личного состава уже в ближайшие годы. К такому выводу пришло издание IntelliNews.

По расчётам журналистов, при наиболее неблагоприятном сценарии ресурсы боеспособных подразделений ВСУ могут иссякнуть к ноябрю 2028 года. Главной угрозой для Киева автор публикации считает не недостаток финансовой поддержки или вооружений, а невозможность восполнять потери личного состава.

Ситуацию осложняет массовое дезертирство. По приведённым изданием оценкам, ежемесячно украинская армия теряет от трёх до девяти тысяч человек погибшими, ещё от 6,5 до 15 тысяч покидают свои подразделения. С января 2022-го по октябрь 2025 года украинская прокуратура зарегистрировала свыше 311 тысяч уголовных производств, связанных с бегством военнослужащих.

Возможности Киева по набору новобранцев сокращаются на фоне демографического кризиса и массовой эмиграции. Численность населения Украины оценивается в 20–25 млн человек, около половины из которых предположительно являются пенсионерами.

Если до начала конфликта потенциальный мобилизационный резерв страны составлял около 10 млн мужчин, то теперь оценки варьируются от одного до пяти миллионов. При этом большинство из них приближается к нижней границе диапазона.

Напомним, 6 ноября немецкая газета Welt сообщала о возможном снижении мобилизационного возраста на Украине. Распространение призыва на более молодые возрастные группы грозит усугубить демографические проблемы страны и усилить давление на рынок труда.