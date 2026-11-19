Почему даже после тщательного душа неприятный запах тела может вернуться уже через час и когда он становится поводом проверить здоровье? О причинах этого явления, особенностях работы потовых желёз и заболеваниях, которые могут менять запах тела, рассказал Life.ru доктор медицинских наук, профессор РАН, заведующий кафедрой профилактической медицины Московского медицинского университета «Реавиз» Юрий Жернов.

По словам эксперта, с точки зрения микробиологии и химии запах тела (бромгидроз) возникает не из-за самого пота, а в результате бактериальной трансформации секрета потовых желёз в летучие органические соединения (ЛОС). Если после душа проходит немного времени, ключевую роль играют скорость секреции апокринных желёз и сохранение бактерий на поверхности кожи, в том числе в устьях волосяных фолликулов.

Известно, что кожа человека — это экосистема, в которой обитают бактерии, в том числе представители родов Staphylococcus и Corynebacterium. Эккринные железы выделяют водянистый пот, практически не имеющий запаха. Апокринные железы (расположенные, в частности, в подмышечных впадинах и паховой области) секретируют жидкость, богатую белками, липидами и стероидами. Сами по себе эти вещества не имеют выраженного запаха, но бактерии используют их в качестве субстрата.

В ходе бактериального метаболизма аминокислот и липидов образуются ЛОС: тиолы, короткоцепочечные жирные кислоты (например, изовалериановая кислота), а также сульфанильные соединения, которые и создают характерный «запах пота». Даже тщательное мытьё смывает лишь часть планктонных бактерий; микроорганизмы, колонизирующие устья фолликулов и выводные протоки желез, остаются и быстро восстанавливают популяцию. Если апокринные железы гиперактивны (например, при стрессе или генетической предрасположенности), субстрат для бактерий поступает непрерывно, и запах возвращается в течение часа.

Гигиенические факторы (недостаточное высушивание складок кожи, ношение синтетики, остатки бактерий на одежде) могут усугублять ситуацию, но не являются единственной причиной. Быстрое возвращение запаха часто обусловлено физиологическими особенностями: плотностью апокринных желёз, составом микробиома и скоростью потоотделения. Также имеет значение pH кожи — некоторые виды бактерий активнее размножаются в слабокислой среде.

Хотя в большинстве случаев быстрый возврат запаха не связан с патологией, специфические изменения одоранта могут сигнализировать о системных нарушениях.

1. Эндокринные нарушения (диабет). При кетоацидозе в крови накапливаются кетоны (ацетон), которые выделяются через лёгкие и кожу, придавая запаху сладковатый, фруктовый оттенок.

2. Печёночная или почечная недостаточность. При тяжёлой патологии печени нарушается метаболизм метилмеркаптанов, что даёт «печёночный» запах.

3. Почечная недостаточность сопровождается накоплением мочевины, которая разлагается до аммиака, создавая уремический запах.

4. Триметиламинурия (синдром запаха рыбы). Редкое генетическое заболевание, при котором печень не расщепляет триметиламин. Он выделяется с потом, мочой и дыханием, придавая резкий рыбный запах, не устраняемый гигиеной.

5. Инфекции кожи. Локальные бактериальные или грибковые поражения (например, эритразма или интертриго) могут сопровождаться специфическим запахом из-за жизнедеятельности патогенов.

«Запах через час после душа — это, как правило, результат высокой метаболической активности резидентной микрофлоры на фоне индивидуальных особенностей секреции. Если запах резко изменил характер (стал рыбным, фруктовым, аммиачным) или сопровождается другими симптомами, это требует медицинской оценки», — заключил специалист.