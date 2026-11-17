Пациенты частных клиник могут отказаться от оплаты дополнительных анализов и обследований, если эти услуги не были с ними согласованы. Об этом Life.ru рассказал судебно-медицинский юрист, эксперт по качеству медицинской помощи Иван Печерей, объяснив, как защититься от скрытых доплат и навязывания ненужных процедур.

Пациент, в принципе, может не согласиться с тем, что ему были назначены какие-то дополнительные услуги за дополнительную плату, и, собственно говоря, их не оплачивать Иван Печерей судебно-медицинский юрист, эксперт по качеству медицинской помощи

По словам Печерея, основную защиту пациенту даёт договор на оказание платных медицинских услуг. Согласно действующим правилам, в нём должны быть указаны перечень услуг, их стоимость и порядок оплаты. Человек должен заранее понимать, за что именно ему предстоит платить. Любые дополнения к договору и изменения согласованного объёма платной помощи требуют согласия пациента. Если клиника самостоятельно расширяет перечень услуг без такого согласования, это нарушает установленные правила.

Чаще всего скрытые доплаты связаны с дополнительными анализами и диагностическими обследованиями. Юрист также обратил внимание на так называемую «охранительную медицину», когда врачи перестраховываются и назначают максимальное количество исследований, часть которых пациенту прямо не показана. Однако даже в подобных ситуациях медицинская организация должна согласовать с человеком дополнительные платные процедуры, не предусмотренные договором.

Чтобы избежать неожиданных расходов, Печерей советует ещё до начала медицинских манипуляций выяснить, какие именно услуги входят в стоимость лечения. Уточнять следует не только цену анализов и обследований, но и то, какие приёмы, консультации и разговоры с врачом предполагают отдельную плату. Задавать такие вопросы можно как заранее, так и непосредственно во время приёма.

Отдельное внимание эксперт рекомендует уделять оформлению документов. По его словам, порядок заключения договоров в разных клиниках может отличаться, однако до оказания платных услуг необходимо оформить договор. Для этого пациент может обратиться в регистратуру и проверить, какие именно процедуры и расходы в нём согласованы. Главное, чтобы у человека был документ с зафиксированным перечнем услуг и условиями их предоставления. Перед подписанием его следует внимательно изучить.

«Если согласования не было, правда на стороне пациента», — подчеркнул Печерей. Он напомнил, что любые изменения согласованного объёма платной медицинской помощи требуют согласия пациента. Именно договор и зафиксированные в нём условия помогут разобраться в споре с клиникой.

Ранее Life.ru сообщал, как частные клиники навязывают пациентам ненужные анализы и процедуры. Некоторые медцентры назначают повторные приёмы, капельницы и обследования без достаточных медицинских оснований. Особую опасность представляют схемы, при которых пожилых людей приглашают на бесплатную диагностику, а затем убеждают в наличии серьёзных заболеваний и торопят с оплатой лечения.