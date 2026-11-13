Врачам, которые ошибочно признали живого пациента умершим и отправили его в морг, может грозить дисциплинарная, гражданско-правовая и даже уголовная ответственность. Об этом РИАМО рассказала управляющий партнёр МКА «Бизнес Лигал Групп» Вероника Полякова.

По словам юриста, прежде всего необходимо установить, как медики констатировали смерть и почему не заметили признаков жизни. Без полноценной проверки списывать произошедшее на обычную врачебную ошибку нельзя.

Если пациент впоследствии скончался из-за того, что врачи ошибочно признали его мёртвым и прекратили оказывать помощь, их действия могут квалифицировать по части 2 статьи 109 УК РФ. Речь идёт о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Ответственность может наступить и для сотрудников морга, если они обнаружили признаки жизни, но ничего не предприняли. При этом медицинское учреждение могут обязать возместить причинённый вред, включая компенсацию морального вреда.

Однако самого факта ошибочной констатации смерти недостаточно для возбуждения уголовного дела против конкретного врача. Следователям необходимо доказать, какие именно нарушения допустил медработник и как они повлияли на состояние пациента.

Ключевую роль в разбирательстве играет судебно-медицинская экспертиза. Она должна установить, мог ли человек выжить при своевременной помощи и действительно ли действия врачей стали причиной его гибели, а не первоначальное заболевание.

Родственникам пострадавшего Полякова рекомендует обращаться в Следственный комитет и добиваться сохранения медицинской документации. Особое значение имеют записи об обследованиях, реанимационных мероприятиях и времени установления смерти.