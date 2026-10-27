Диабетики пожаловались на дефицит «Глюкагона»

Как минимум в 33 регионах России пациенты с сахарным диабетом пожаловались на проблемы с получением «Глюкагона» — препарата, который используют при опасном падении уровня сахара в крови. Лекарство трудно найти даже за собственные деньги, а ожидание бесплатной выдачи может растянуться на несколько месяцев, пишет газета «Известия».

«Глюкагон» необходим для экстренной помощи при тяжёлой гипогликемии, когда человек уже не способен самостоятельно съесть или выпить что-то сладкое. Препарат помогает быстро повысить уровень глюкозы и особенно важен для пациентов, получающих инсулин.

По информации пациентских организаций, в некоторых поликлиниках людям не выписывают рецепт даже при наличии медицинских показаний. Сами больные рассказывают, что врачи ссылаются на отсутствие лекарства и рекомендуют в экстренной ситуации вызывать скорую помощь.

Получения «Глюкагона» по льготе приходится ждать от двух недель до нескольких месяцев. Купить его, согласно данным аптечных агрегаторов, можно лишь в отдельных аптеках Москвы и Подмосковья, Петербурга и Ленобласти, а также Астраханской и Калужской областей.

В публикациях СМИ упоминается и резкое подорожание препарата — с 700 до 14 тысяч рублей. Однако согласно сведениям государственных реестров, зарегистрированная предельная отпускная цена производителя «ГлюкаГена» составляет 1001,26 рубля без НДС. Происхождение столь высокой розничной стоимости требует уточнения.

Одной из возможных причин перебоев эксперты называют несостоявшиеся государственные закупки. В некоторых случаях поставщики не выходят на торги, хотя заказчики готовы приобрести лекарство.

В АНО «Диаресурс» проблемы также связывают с перерегистрацией препарата. Однако директор по проектам организации Юлия Панкова уточнила, что необходимые процедуры уже завершены и поставки возобновлены. По её словам, сохраняющийся дефицит может объясняться накопившейся потребностью пациентов.

Ранее Life.ru рассказывал о ситуации с обеспечением россиян инсулином. В августе Росздравнадзор сообщал о стабильной доступности этих препаратов и расширении отечественного производства. По отдельным видам инсулина доля российских лекарств уже превышала 80%. При этом данные ведомства касались именно инсулинов, а не препаратов экстренной помощи при гипогликемии.