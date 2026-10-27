Диагноз — неотразим: Звезда «Больницы Питт» Ноа Уайли стал самым сексуальным мужчиной года

Американский актёр Ноа Уайли, известный по сериалу «Больница Питт», получил звание самого сексуального мужчины 2026 года по версии журнала People. Издание объявило о своём выборе 27 октября, продолжив ежегодную традицию.

До Уайли этот титул принадлежал британскому актёру Джонатану Бейли, звезде «Бриджертонов». Журнал People присудил ему звание в 2025 году.

Для 55-летнего артиста новость стала неожиданностью. В интервью журналу он признался, что поначалу принял сообщение о новом статусе за розыгрыш. Теперь Уайли ожидает, что друзья и близкие ещё долго будут над ним подшучивать.

Новый обладатель титула знаком зрителям прежде всего по медицинским драмам. В 1990-х он прославился благодаря роли доктора Джона Картера в сериале «Скорая помощь», а спустя десятилетия вновь оказался в центре внимания, сыграв врача Майкла Робинавича в «Больнице Питт».

Примечательно, что прежде артист уже попадал на страницы People вместе с коллегой по «Скорой помощи» Джорджем Клуни. Последний дважды становился обладателем звания самого сексуального мужчины года.

Ранее Life.ru сообщал, что Ноа Уайли получил премию «Эмми» за главную роль в драматическом сериале «Больница Питт». Актёр вновь оказался среди победителей благодаря работе в популярной медицинской драме.