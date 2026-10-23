Диана Шнайдер сыграет с первой ракеткой мира в полуфинале турнира в Китае

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира категории WTA 500 в китайском Нинбо. В четвертьфинале она обыграла американку Иву Йович в трёх сетах — 6:3, 4:6, 6:1.

Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. Шнайдер уверенно провела первую партию, позволив сопернице взять лишь три гейма. Однако во втором сете Йович сумела перехватить инициативу и сравняла счёт по партиям.

Судьба путёвки в полуфинал решалась в третьем сете. Россиянка вновь завладела преимуществом и завершила партию со счётом 6:1, не оставив американке шансов на возвращение в игру.

За матч Шнайдер выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. Её соперница сумела использовать два из шести шансов на брейк.

22-летняя россиянка занимает 13-е место в мировом рейтинге WTA и получила на турнире шестой номер посева. Йович, располагающаяся на 12-й строчке рейтинга, была посеяна под четвёртым номером.

В полуфинале Шнайдер встретится с первой ракеткой мира, уроженкой Москвы Еленой Рыбакиной, которая представляет Казахстан. В другом полуфинале сыграют канадка Лейла Фернандес, обыгравшая россиянку Екатерину Александрову, и чешка Мария Боузкова.

Турнир в Нинбо проходит с 19 по 25 октября на хардовых кортах. Общий призовой фонд соревнований превышает 1,2 миллиона долларов.

Ранее Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Нинбо, обыграв филиппинку Александру Эалу в двух сетах — 7:5, 6:4 — за 1 час 55 минут. 13-я ракетка мира одолела 20-ю ракетку планеты, реализовав шесть брейк-пойнтов из 14, без эйсов и с тремя двойными ошибками.